Что происходит с ценниками на АЗС в Украине перед выходными
В Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке цены на бензин регулярно меняются. При этом действуют меры правительства по предотвращению резкого удорожания
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 10 июля в Украине средние цены на АЗС таковы:
- бензин А-95 премиум – 78,70 гривны за литр;
- бензин А-95 – 74,57 гривны за литр;
- бензин А-92 – 69,53 гривны за литр;
- дизтопливо – 75,95 гривны за литр;
- автогаз – 40,04 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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