Смертельное ДТП в Ровенской области: на трассе "Киев-Чоп" водитель авто сбил велосипедиста
В Ровенской области вечером 10 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе Киев—Чоп в Гощанской общине грузовой автомобиль сбил велосипедиста, погибшего от полученных травм
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Авария произошла около 21:30. По предварительной информации, водитель автомобиля Plandeka допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.
Напомним, что в городе Смела на Черкасщине 9 июля в результате столкновения легковушки и мотоцикла пострадала 22-летняя мотоциклистка.
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