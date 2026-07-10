Почти 30 атак в день: враг терроризирует четыре района Днепропетровщины

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение дня почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, пять человек получили ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никопольском районе страдали Никополь, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Изуродованы инфраструктура, детсад, училище, частные дома и автомобили. Пострадали четыре человека.

В Каменском районе враг целил по Верховцевской и Божедаровской общинах. Повреждены инфраструктура и дома. Ранения получила 74-летняя женщина. Лечится дома.

На Синельниковщине под ударом были райцентр и Васильковская община. Изуродованный частный дом и инфраструктура.

В Криворожском районе россияне целили по Новопольской и Грушевской общинах. Повреждены инфраструктура и заправка.

Напомним, что в Краматорске в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли четыре человека, среди которых ребенок 2011 года рождения. Еще девять человек получили травмы.