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10 июля 2026, 19:50

На Житомирщине женщине угрожал мужчина из мачете

10 июля 2026, 19:50
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Фото: Национальная полиция
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Это произошло в селе Стрижевки. Женщина пожаловалась на своего соседа

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 40-летний мужчина пришел в дом соседки с предметом, похожим на мачете. Во время ссоры он угрожал женщине. Правоохранители задержали мужчину и забрали у него опасный предмет.

"По результатам проведенной проверки следователи полиции начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Кривом Роге полицейские сообщили о подозрении 58-летнему местному жителю, подозреваемому в незаконном сбыте боеприпасов.

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