Супруги-агенты ГРУ получили по 15 лет тюрьмы за наведение ракет на Одессу

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Суд приговорил супружескую пару российских агентов, которые корректировали ракетные удары по Одессе и передавали российской военной разведке координаты украинских военных объектов, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

По доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности по 15 лет заключения с конфискацией имущества получили два агента российской военной разведки (более известной как ГРУ), которых СБУ задержала в декабре 2022 года на корректировке обстрелов Одессы и ее окрестностей.

Основными целями враждебных корректировщиков были боевые позиции украинского ПВО и логистические составы сил обороны.

Как выяснило расследование, наведением российских ракет занимался гражданин РФ, ранее участвовавший в боевых действиях на территории Чечни, а затем переехавший в Одессу.

Еще до начала полномасштабной войны мужчина был завербован российским ГРУ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

К сотрудничеству с российской спецслужбой он привлек свою жену – бывшую жительницу Нижегородской области РФ.

После 24 февраля 2022 года военная разведка страны-агрессора активировала своих агентов для наведения ракетных ударов по портовому городу.

Для выполнения задачи врага супруги шпионов пытались завербовать украинского военнослужащего, чтобы получить от него координаты зенитно-ракетных комплексов ВСУ и логистических центров.

Кроме того, злоумышленники завуалированно выспрашивали нужную им информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров.

Собранные сведения агенты обозначали на гугл-картах и передавали через "связную" российскую ГРУ.

По материалам Службы безопасности суд признал агентов виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки, разоблаченный СБУ в июне 2025 года на подготовке подрывов в Киеве.