В Украине с 1 июля меняются тарифы на воду: сколько нужно будет платить

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В Украине большинство предприятий планируют установить новый тариф на воду. Изменения ожидаются уже с 1 июля

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Согласно закону №4777-ІХ, органы местного самоуправления теперь могут самостоятельно утверждать тарифы для водоканалов. При этом НКРЭКУ сможет проверять установленные тарифы.

Уже с 1 июля, как сообщили многие водоканалы, будут меняться тарифы. В частности, в Полтававодоканал готовятся подать расчеты по корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение в Полтавский областной совет:

Действующий тариф составляет 33,768 гривны за кубометр (итого за две услуги);

Расчетный экономически обоснованный тариф – 84,948 гривны за кубометр.

Отметили, что тариф пересматривают вынужденно из-за существенного роста себестоимости услуг за годы военного положения. Эксперты объяснили, что с 2022 года тариф на воду для населения не менялся, однако теперь из-за цен на электроэнергию и горючее они вынуждены пересмотреть стоимость услуг.

В Тернопольводоканал с 1 июля для населения и юридических лиц вводят следующие тарифы:

централизованное водоснабжение – 38,46 гривны за 1 кубометр;

централизованный водоотвод – 34,32 гривны за 1 кубометр.

В Луцком городском совете отметили, что речь идет об установлении экономически обоснованной цены, которая по политической воле не пересматривалась за последние пять лет. Таким образом:

Уже в ближайшее время тариф составит 67,42 гривны за 1 кубометр, что на 39 гривны больше предыдущего.

В то же время, цены на водоснабжение будет 29,86 гривны за 1 кубометр вместо 12,20 гривны.

За водоотвод – 37,56 гривны за кубометр вместо 16,21 гривны.

При этом фиксированный тариф на воду не будет. В разных областях стоимость кубометра может разниться. Детальнее следует уточнять непосредственно на сайтах (или в соцсетях) ваших водоканалов.

Напомним, ранее приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии. Теперь можно будет покупать электроэнергию по фиксированной цене: в частности, на квартал, полгода или год вперед.