В Полтаве водитель иномарки сбил полицейского

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.



Предварительно, патрульные полицейские остановили легковушку. Водитель автомобиля наехал на одного из правоохранителей. В результате полицейский получил травмы.



За рулем находился 39-летний местный житель. Его задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, по материалам ДБР будут судить полицейского со Львовщины, совершившего ДТП. Водитель не оказал пострадавшей помощи и сразу же поехал в собственный гараж, где пытался скрыть следы аварии. После этого он бежал в Польшу.