В Полтаве водитель иномарки сбил полицейского
Инцидент произошел в Полтаве 10 июля. Полицейский стал жертвой наезда автомобиля
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, патрульные полицейские остановили легковушку. Водитель автомобиля наехал на одного из правоохранителей. В результате полицейский получил травмы.
За рулем находился 39-летний местный житель. Его задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, по материалам ДБР будут судить полицейского со Львовщины, совершившего ДТП. Водитель не оказал пострадавшей помощи и сразу же поехал в собственный гараж, где пытался скрыть следы аварии. После этого он бежал в Польшу.
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