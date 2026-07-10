Що відбувається з цінниками на АЗС в Україні перед вихідними
В Україні на тлі ситуації на Близькому Сході ціни на бензин регулярно змінюються. При цьому діють заходи уряду для запобігання різкого подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 10 липня в Україні середні ціни на АЗС такі:
- бензин А-95 преміум – 78,70 гривні за літр;
- бензин А-95 – 74,57 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,53 гривні за літр;
- дизпальне – 75,95 гривні за літр;
- автогаз – 40,04 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
В Україні з'явиться нова купюра 2000 грн із Василем СтусомВсі новини »
10 липня 2026, 13:18В Україні дорожчають томати: скільки доведеться платити
08 липня 2026, 23:55В Україні з 1 липня змінюються тарифи на воду: скільки треба буде платити
27 червня 2026, 20:30
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Зірка Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
11 липня 2026, 00:30Сезон черешні в Україні розпочався: які ціни в популярних супермаркетах
10 липня 2026, 23:30Удар по Саратовському НПЗ: у мережі з'явились кадри з супутника
10 липня 2026, 22:50Смертельна ДТП на Рівненщині: на трасі "Київ-Чоп"водій авто збив велосипедиста
10 липня 2026, 22:45"Доспівалась": співачку Олю Полякову викликали до Верховної Ради
10 липня 2026, 22:30У Полтаві водій іномарки збив поліцейського
10 липня 2026, 22:15Подружжя агентів ГРУ отримало по 15 років тюрми за наведення ракет на Одесу
10 липня 2026, 22:08Майже 30 атак за день: ворог тероризує чотири райони Дніпропетровщини
10 липня 2026, 21:56У Харкові жінка жорстоко побила собаку на очах у дитини
10 липня 2026, 21:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі блоги »