В Черкасской области в результате ДТП травмировалась мотоциклистка

Фото: полиция Черкасской области

В городе Смела Черкасской области 9 июля в результате столкновения легковушки и мотоцикла пострадала 22-летняя мотоциклистка

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Вчера вечером на улице Независимости в Смеле столкнулись автомобиль Volkswagen Golf и мотоцикл Suzuki GM51.

Пострадала водитель мотоцикла. Женщину госпитализировали в больницу. Полиция устанавливает полные происшествия ДТП.

Предварительно, 20-летний водитель Volkswagen Golf, поворачивая налево, не предпочел в движении мотоцикл, которым управляла 22-летняя женщина. В результате столкновения водитель мотоцикла получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель автомобиля не пострадал.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 9 июля около 20:00 в поселке Цыбулей Уманского района Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие.