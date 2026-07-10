20 тысяч долларов за "билет" из СЗЧ: на взятке разоблачили военнослужащего

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, подозреваемому в получении 20 тысяч долларов взятки за содействие в оформлении документа, который должен помочь другому военному избежать уголовной ответственности за самовольное оставление части

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора военнослужащему поставлено в известность о подозрении в получении 20 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

По данным следствия, деньги он получил от другого находившегося в СЗЧ военнослужащего.

За эту сумму подозреваемый, действуя по предварительному сговору со должностными лицами одной из воинских частей, должен помочь в получении рекомендательного письма - так называемого "отношения" от руководителя воинской части.

Этот документ должен помочь военнослужащему в СЗЧ в дальнейшем решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности и перейти на тыловую должность для прохождения службы.

По версии следствия подозреваемый договорился с ним о встрече для передачи средств. В ходе этой встречи, которая проходила под контролем правоохранителей, он получил 20 тыс. долларов США.

После передачи денег подозреваемый сообщил, что "отношение" будет готово в ближайшие дни – после того, как средства передадут должностному лицу соответствующей воинской части.

Военнослужащий уведомлен о подозрении по факту получения неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом 888 576 грн.

Напомним, что Луцкий горрайонный суд назначил штраф военнослужащему за получение неправомерной выгоды за влияние на перевод в тыловую часть. Свои услуги он оценил в 2 тысячи долларов.