В Харькове женщина жестоко избила собаку на глазах у ребенка
Инцидент произошел в Немышлянском районе Харькова. Там женщина жестоко избила собаку
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Правоохранители узнали об этом во время мониторинга соцсетей. Полиция увидела публикацию, где женщина бьет ногами собаку на глазах у маленького ребенка.
Правоохранители нашли владелицу животных и опросили свидетелей. Возбуждено уголовное производство. Женщине может грозить лишение свободы до пяти лет с конфискацией животного.
Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.
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