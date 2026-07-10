В Харькове женщина жестоко избила собаку на глазах у ребенка

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.



Правоохранители узнали об этом во время мониторинга соцсетей. Полиция увидела публикацию, где женщина бьет ногами собаку на глазах у маленького ребенка.



Правоохранители нашли владелицу животных и опросили свидетелей. Возбуждено уголовное производство. Женщине может грозить лишение свободы до пяти лет с конфискацией животного.

Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.