Сезон черешни в Украине начался: какие цены в популярных супермаркетах
В Украине начался сезон черешни. Стало известно, сколько придется платить за килограмм летней ягоды
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
На прошлой неделе производители предлагали вишню по 50–100 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлым годом, это на 40% дешевле. Эксперты объясняют это неожиданной ситуацией на рынке, заставившей импортеров пересмотреть свои расчеты.
В популярных сетях магазинов средние цены на черешню таковы:
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Сильпо – около 129 гривен за килограмм;
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VARUS – примерно 139 гривен за килограмм;
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NOVUS – от 145 гривен за килограмм;
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Metro – около 134 гривен за килограмм.
Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.
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