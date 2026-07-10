Удар по Саратовскому НПЗ: в сети появились кадры со спутника

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Появились спутниковые кадры Саратовского НПЗ. Эти снимки подтверждают поражение изомеризационной установки и двух резервуаров, один из которых полностью уничтожен.

Об этом сообщает канал Exilenova, передает RegioNews.

Аналитики объясняют, что изомеризационная установка является одним из ключевых узлов НПЗ, который превращает низкооктановые бензиновые фракции в высокооктановые компоненты. Вывод изомеризационной установки снижает возможности предприятия производить автомобильный бензин.

На кадрах со спутника можно увидеть, что на установке АВТ-6, вероятнее всего, продолжаются ремонтные работы. Скорее всего, россияне всеми силами пытаются восстановить завод, однако каждый раз Силы обороны Украины наносят новые удары.

Напомним, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение Омского нефтеперерабатывающего завода на расстоянии почти 2500 км от государственной границы Украины.