12:30  10 июля
Во Львове в детской больнице "исчезли" более полумиллиона
10:59  10 июля
На Закарпатье 10-месячный ребенок отравился крысиным ядом
09:56  10 июля
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
UA | RU
UA | RU
10 июля 2026, 13:18

В Украине появится новая купюра 2000 грн с Василием Стусом

10 июля 2026, 13:18
Читайте також українською мовою
Фото: "Экономическая правда"
Читайте також
українською мовою

Национальный банк представил новую банкноту номиналом 2000 гривен. Она поступит в обращение уже 4 сентября 2026 года

Об этом, как информирует "Экономическая правда", сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает RegioNews.

На лицевой стороне новой купюры изображен украинский поэт, правозащитник и диссидент Василий Стус.

Дата введения банкноты символична: 4 сентября 1965 года Стус принял участие в первой открытой акции протеста против репрессий СССР, а спустя 20 лет погиб в советском лагере.

В Нацбанке объяснили, что появление купюры нового номинала поможет сократить расходы на логистику и обслуживание наличного обращения, а также оптимизировать перевозку банкнот.

По расчетам регулятора, замена купюр по 1000 гривен на 2000-гривневые позволит вдвое снизить логистические расходы. По сравнению с перевозкой банкнот номиналом 500 гривен расходы могут сократиться в четыре раза, а 200-гривневых – в десять раз.

В НБУ отметили, что с момента появления банкноты номиналом 1000 гривен в 2019 году среднемесячная заработная плата в Украине выросла примерно в три раза, а уровень цен – вдвое. Если семь лет назад для выплаты средней зарплаты наличными было достаточно около десяти банкнот наибольшего номинала, то для этого нужно уже более 30 купюр по 1000 гривен.

Кроме того, в НБУ считают, что введение новой банкноты будет способствовать сохранению сбережений в национальной валюте, а не в иностранной.

Напомним, в Украине со 2 марта этого года из наличного обращения выводятся банкноты номиналом в 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Теперь их заменят соответствующие оборотные монеты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НБУ банкнота экономика регулятор Василий Стус Андрей Пышный
В Украине дорожает бензин: какие ценники на АЗС
09 июля 2026, 23:55
Игорь Смилянский продолжает руководить "Укрпочтой" – официальное заявление
01 июля 2026, 11:28
В Украине с 1 июля меняются тарифы на воду: сколько нужно будет платить
27 июня 2026, 20:30
Все новости »
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
В Прикарпатье женщина продала своего сына сразу после роддома
10 июля 2026, 14:55
НАБУ разоблачило чиновника ГНСУ с незаконными миллионными активами
10 июля 2026, 14:35
Избил арматурой на глазах у детей: в Затоке напали на военного из-за замечания о российской музыке
10 июля 2026, 14:26
Объединит лидеров для восстановления и развития Украины: в Киеве открыли Школу городов и громад
10 июля 2026, 14:15
В Киевской области мужчина поджег подстанцию по заказу россиян
10 июля 2026, 13:55
В Винницкой области мужчину с хроническими болезнями судили за уклонение от мобилизации
10 июля 2026, 13:30
Россия входит в топливный кризис: пять тревожных сигналов
10 июля 2026, 12:52
В Киеве 21-летний парень во время драки ранил ножом незнакомца
10 июля 2026, 12:40
Во Львове в детской больнице "исчезли" более полумиллиона
10 июля 2026, 12:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Все блоги »