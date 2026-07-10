В Украине появится новая купюра 2000 грн с Василием Стусом

Фото: "Экономическая правда"

Национальный банк представил новую банкноту номиналом 2000 гривен. Она поступит в обращение уже 4 сентября 2026 года

Об этом, как информирует "Экономическая правда", сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает RegioNews.

На лицевой стороне новой купюры изображен украинский поэт, правозащитник и диссидент Василий Стус.

Дата введения банкноты символична: 4 сентября 1965 года Стус принял участие в первой открытой акции протеста против репрессий СССР, а спустя 20 лет погиб в советском лагере.

В Нацбанке объяснили, что появление купюры нового номинала поможет сократить расходы на логистику и обслуживание наличного обращения, а также оптимизировать перевозку банкнот.

По расчетам регулятора, замена купюр по 1000 гривен на 2000-гривневые позволит вдвое снизить логистические расходы. По сравнению с перевозкой банкнот номиналом 500 гривен расходы могут сократиться в четыре раза, а 200-гривневых – в десять раз.

В НБУ отметили, что с момента появления банкноты номиналом 1000 гривен в 2019 году среднемесячная заработная плата в Украине выросла примерно в три раза, а уровень цен – вдвое. Если семь лет назад для выплаты средней зарплаты наличными было достаточно около десяти банкнот наибольшего номинала, то для этого нужно уже более 30 купюр по 1000 гривен.

Кроме того, в НБУ считают, что введение новой банкноты будет способствовать сохранению сбережений в национальной валюте, а не в иностранной.

Напомним, в Украине со 2 марта этого года из наличного обращения выводятся банкноты номиналом в 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Теперь их заменят соответствующие оборотные монеты.