"Доспівалася": певицу Олю Полякову вызвали в Верховную Раду

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Об этом Оля Полякова рассказала в Instagram, передает RegioNews.

Из документа можно понять, что артистку приглашают принять участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады и предоставить показания или объяснения. Это заседание намечено на 13 июля, а до 10 июля певица должна была подтвердить свое присутствие.

"Дозревала", - коротко прокомментировала Оля Полякова.

При этом остается неизвестной причина, почему певицу туда пригласили и какие именно объяснения хотят. Сама певица тоже не уточнила, с чем это может быть связано.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказывала о периоде , когда до войны она хотела быть звездой в РФ. Однако попытка работы на московском рынке для нее стала ужасающим опытом.