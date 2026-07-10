Сезон черешні в Україні розпочався: які ціни в популярних супермаркетах

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В Україні розпочався сезон черешні. Стало відомо, скільки доведеться платити за кілограм літньої ягоди

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Минулого тижня виробники пропонували вишню по 50–100 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, це на 40% дешевше. Експерти пояснюють це несподіваною ситуацією на ринку, яка змусила імпортерів переглянути свої розрахунки.

У популярних мережах магазинів середні ціни на черешню такі:

Сільпо – близько 129 гривень за кілограм;

VARUS – приблизно 139 гривень за кілограм;

NOVUS – від 145 гривень за кілограм;

Metro – близько 134 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.