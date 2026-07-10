Сезон черешні в Україні розпочався: які ціни в популярних супермаркетах
В Україні розпочався сезон черешні. Стало відомо, скільки доведеться платити за кілограм літньої ягоди
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Минулого тижня виробники пропонували вишню по 50–100 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, це на 40% дешевше. Експерти пояснюють це несподіваною ситуацією на ринку, яка змусила імпортерів переглянути свої розрахунки.
У популярних мережах магазинів середні ціни на черешню такі:
-
Сільпо – близько 129 гривень за кілограм;
-
VARUS – приблизно 139 гривень за кілограм;
-
NOVUS – від 145 гривень за кілограм;
-
Metro – близько 134 гривні за кілограм.
Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.
Інфляція в Україні впала: як це вплинуло на ціниВсі новини »
09 липня 2026, 23:35В Україні дорожчають томати: скільки доведеться платити
08 липня 2026, 23:55На український ринок прийшов кавун: які ціни та чи буде здешевлення
07 липня 2026, 23:55
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Зірка Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
11 липня 2026, 00:30Що відбувається з цінниками на АЗС в Україні перед вихідними
10 липня 2026, 23:50Удар по Саратовському НПЗ: у мережі з'явились кадри з супутника
10 липня 2026, 22:50Смертельна ДТП на Рівненщині: на трасі "Київ-Чоп"водій авто збив велосипедиста
10 липня 2026, 22:45"Доспівалась": співачку Олю Полякову викликали до Верховної Ради
10 липня 2026, 22:30У Полтаві водій іномарки збив поліцейського
10 липня 2026, 22:15Подружжя агентів ГРУ отримало по 15 років тюрми за наведення ракет на Одесу
10 липня 2026, 22:08Майже 30 атак за день: ворог тероризує чотири райони Дніпропетровщини
10 липня 2026, 21:56У Харкові жінка жорстоко побила собаку на очах у дитини
10 липня 2026, 21:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі блоги »