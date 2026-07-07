На украинский рынок пришел арбуз: какие цены и будет ли удешевление
На украинском рынке появились арбузы. Поставляют их сейчас преимущественно из Николаевской области
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
В настоящее время килограмм арбуза в Украине стоит около 40 гривен. На рынке можно найти ранний сорт "Лизитана". Это небольшие арбузы с характерным желтым пятном, расположенным на стороне фрукта.
Ранее в Украину уже завозили арбузы, но в этом году это были греческие товары. Цена на украинский арбуз еще высока, но эксперты прогнозируют, что в течение лета стоимость может упасть.
Напомним, ранее в Украине продолжают падать цены на картофель. Причиной называют массовое поступление на рынок продукции нового урожая.
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