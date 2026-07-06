В Украине рухнули цены на картофель: сколько теперь платить за килограмм

Фото из открытых источников

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине производители на 6 июля отгружают картофель по 12-20 гривен за килограмм. Это на 15% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей. Аналитики объясняют это тем, что часть нового урожая еще не соответствует высоким стандартам, поэтому производители вынуждены снижать стоимость.

В супермаркетах средняя цена картофеля составляет 34-35 гривен за килограмм. Например, у Auchan картофель продается примерно по 33,2 гривны за килограмм, у Megamarket – около 36 гривен за килограмм. В сетях АТБ и VARUS по определенным акциям можно найти некоторые сорта картофеля по 17,9–19,9 гривны за килограмм.

Напомним, ранее блогер решил проверить цены в Украине и Германии. Он выяснил, какие продукты и где можно купить подешевле.