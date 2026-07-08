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08 июля 2026, 09:40

В Украине разоблачили наркосеть: одна локация приносила 80 млн грн в месяц

08 июля 2026, 09:40
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Фото: Прокуратура Украины
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Правоохранители разоблачили масштабную наркосеть, которая занималась изготовлением и сбытом наркотических средств и особо опасных психотропных веществ по всей Украине

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Преступная организация действовала с начала 2025 г. в Днепре, Киеве, Киевской и Одесской областях.

По данным следствия, организаторами схемы были 23-летняя жительница Одессы и 25-летний житель Киева. Производство запрещенных веществ наладили в нарколаборатории Киевской области, а в Днепре использовали арендованные помещения как склады для хранения, фасовки и упаковки продукции.

Сбыт психотропов производили через интернет-магазин и Telegram-боты. Заказы присылали по почте или оставляли в специально обустроенных "закладках". По оперативным данным только одна из локаций приносила организаторам более 80 млн грн ежемесячно.

16 июня правоохранители провели 15 одновременных обысков в четырех регионах Украины.

В ходе следственных действий изъяли около 30 кг и 200 литров готовых наркотических средств и психотропных веществ, оборудования для их изготовления, фасовки и упаковки, а также прекурсоры и компоненты, из которых, по оценкам следствия, можно было изготовить еще около одной тонны запрещенных веществ.

Девяти участникам наркосети сообщили о подозрении, двоим из них – заочно. Им инкриминируют создание преступной организации и незаконное обращение наркотических средств и психотропных веществ.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полиция Закарпатья совместно с иностранными правоохранителями провела масштабную спецоперацию по ликвидации канала поставки наркотиков в несколько стран Европы. Задержали 20 участников группировки: 8 – в Украине, 4 – в Чехии и 8 – в Словакии. В трех странах было проведено 113 санкционированных обысков.

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