РФ запустила по Украине 169 дронов и баллистические ракеты: есть попадание

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 июля российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, с 18:00 7 июля противник атаковал двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из акватории Черного моря, пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, а также 169 ударными БпЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 139 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание пяти баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 на четырех локациях и 20 ударных БпЛА на 11 локациях. Также есть падение обломков сбитых дронов в семи местах.

Напомним, в ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки возникли пожары в Святошинском и Деснянском районах города. Известно о двух пострадавших.