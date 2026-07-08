Россия атаковала Запорожье КАБами: трое раненых, более 15 тысяч абонентов без света

Фото: Запорожская ОВА

Российские войска под утро 8 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ) по Запорожью. В результате атаки ранения получили три человека, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, одна из управляемых авиабомб попала по территории предприятия пищевой промышленности. В результате удара разрушено производственное помещение, пострадал 43-летний работник. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще один КАБ попал по территории гаражного кооператива. В результате удара разрушены и повреждены здания, ранения получили 76-летние мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились к медикам.

Также из-за российской атаки без электроснабжения остались 15 342 абонента, из которых 14 574 – бытовые потребители и 768 – юридические.

Аварийные службы работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Напомним, в ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки возникли пожары в Святошинском и Деснянском районах города. Известно о двух пострадавших.