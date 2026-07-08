Россия атаковала маршрутку в Херсоне: погибла 72-летняя женщина, шесть человек ранены

Фото: Херсонская ГВА

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара погибла 72-летняя жительница города, еще шесть человек получили ранения.

По предварительной информации, вражеский дрон атаковал маршрутное такси около 7:00.

Среди пострадавших – 49-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь и продолжают обследование.

Также ранения получили еще пять человек: 40-летняя женщина и мужчины в возрасте 46, 55 и 57 лет, а также 47-летняя женщина. Предварительно у пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и черепно-мозговые травмы.

Водитель автобуса получил контузию. Само транспортное средство получило значительные повреждения.

Напомним, в Донецкой области россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по автомобилю с гражданскими. По данным ООН, из-за атак РФ количество жертв среди гражданских в Украине возросло на 40%. Так, 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 задокументирована гибель 1272 гражданских лиц и ранение 6871 человека.