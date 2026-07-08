В Україні викрили наркомережу: одна локація приносила 80 млн грн на місяць

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Правоохоронці викрили масштабну наркомережу, яка займалася виготовленням та збутом наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин по всій Україні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Злочинна організація діяла з початку 2025 року у Дніпрі, Києві, Київській та Одеській областях.

За даними слідства, організаторами схеми були 23-річна мешканка Одеси та 25-річний житель Києва. Виробництво заборонених речовин налагодили у нарколабораторії на Київщині, а в Дніпрі використовували орендовані приміщення як склади для зберігання, фасування та пакування продукції.

Збут психотропів здійснювали через інтернет-магазин і Telegram-боти. Замовлення надсилали поштою або залишали у спеціально облаштованих "закладках". За оперативними даними, лише одна з локацій приносила організаторам понад 80 млн грн щомісяця.

16 червня правоохоронці провели 15 одночасних обшуків у чотирьох регіонах України.

Під час слідчих дій вилучили близько 30 кг та 200 літрів готових наркотичних засобів і психотропних речовин, обладнання для їх виготовлення, фасування та пакування, а також прекурсори й компоненти, з яких, за оцінками слідства, можна було виготовити ще близько однієї тонни заборонених речовин.

Дев’ятьом учасникам наркомережі повідомили про підозру, двом із них – заочно. Їм інкримінують створення злочинної організації та незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція Закарпаття спільно з іноземними правоохоронцями провела масштабну спецоперацію з ліквідації каналу постачання наркотиків до кількох країн Європи. Затримали 20 учасників угруповання: 8 – в Україні, 4 – у Чехії та 8 – у Словаччині. У трьох країнах провели 113 санкціонованих обшуків.