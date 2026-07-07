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07 июля 2026, 11:29

Прятали наркотики в игрушках и чемоданах: на Закарпатье разоблачили международную наркосеть

07 июля 2026, 11:29
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Фото: Национальная полиция
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Полиция Закарпатья совместно с иностранными правоохранителями провела масштабную спецоперацию по ликвидации канала поставки наркотиков в несколько стран Европы

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили транснациональную группировку, в состав которой входили 20 человек. Документирование его деятельности оперативники Управление по борьбе с наркопреступностью начали еще в апреле 2025 года.

По данным следствия, преступная организация имела четкую структуру и состояла из нескольких групп, каждая из которых имела своего руководителя.

Одна из групп, по версии правоохранителей, занималась перевозкой наркотиков рейсовыми автобусами. Килограммы метамфетамина прятали в детских игрушках и чемоданах с личными вещами.

Другая группа перевозила наркотики через границу на собственном автомобиле, маскируя их под бытовую химию. Среди фигурантов этой группы был 53-летний житель Мукачево, которого правоохранители называют бывшим "уголовным авторитетом" по прозвищу "Москаль".

Также полиция проверяет информацию о возможном использовании беспилотников для перемещения наркотических средств через государственную границу.

По данным следствия, ключевые участники сети координировали деятельность из-за границы. Среди задержанных есть люди с криминальным прошлым, а также лица, которые внешне вели законный образ жизни.

Правоохранители отмечают, что в схему могли быть привлечены, в частности, блогер, учитель и депутат сельского совета, публично выступавший против наркоторговли.

В ходе международной спецоперации задержали 20 участников группировки: 8 – в Украине, 4 – в Чехии и 8 – в Словакии. В трех странах было проведено 113 санкционированных обысков.

В результате следственных действий изъяли более 5,5 килограмма метамфетамина и около 300 граммов кокаина. По оценкам правоохранителей, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет около 13 миллионов гривен.

Напомним, ранее в Черновицкой области правоохранители разоблачили масштабный канал наркотиков. Продавали запрещенные вещества через Telegram. Организатором оказался 22-летний житель Хотинского района.

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наркотики полиция Закарпатье спецоперация метамфетамин наркобизнес
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