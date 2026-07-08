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08 июля 2026, 09:11

Российский удар по Киеву: во время тушения пожара нашли тело погибшей женщины

08 июля 2026, 09:11
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Фото: ГСЧС Киева
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В результате ночной российской атаки на Киев погиб один человек. Во время тушения пожара на одной из локаций в Святошинском районе спасатели обнаружили тело женщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на 08.30 спасатели продолжают ликвидировать пожары на двух локациях в Святошинском и Деснянском районах столицы.

Пока информация о последствиях атаки уточняется. На местах работают экстренные службы.

На местах работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки возникли пожары в Святошинском и Деснянском районах города. Было известно о двух пострадавших.

Как известно, этой ночью РФ запустила по Украине 169 дронов , 5 баллистических ракет и две противорадиолокационные. Есть попадание на 16 локациях.

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