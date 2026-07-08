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08 июля 2026, 07:54

МОК отменил ограничения для России в спорте: в Киеве заявили о "тревожном сигнале"

08 июля 2026, 07:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил действовавшую с октября 2023 года дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР)

Об этом идет речь на сайте организации, передает RegioNews.

В МОК пояснили, что такое решение было принято после того, как ОКР исключил из своего состава региональные спортивные организации с временно оккупированных территорий Украины и письменно подтвердил, что не будет там осуществлять никакой деятельности.

В то же время в комитете заявили, что и дальше будут следить за действиями ОКР и оставляют за собой право повторно ввести санкции, если ситуация изменится.

Также МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов, действовавших после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Теперь каждая международная спортивная федерация будет самостоятельно принимать решение о допуске россиян к соревнованиям под их национальной символикой.

В то же время возвращение российских спортсменов в международные соревнования не будет автоматическим. Они должны пройти независимый антидопинговый контроль в соответствии с требованиями МОК, международных федераций и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Решение МОК подвергли критике в Украине. Министр молодежи и спорта Матвей Бедный и министр иностранных дел Андрей Сибига заявили, что отмена рекомендаций по ограничению участия спортсменов из России является "тревожным сигналом" для всего международного спортивного сообщества.

В совместном заявлении чиновники подчеркнули, что олимпийское движение должно основываться на ценностях мира, уважении человеческого достоинства и ответственности.

"Под этим флагом идет неспровоцированная война, ежедневно гибнут мирные люди и рушатся украинские города. Символы государства-агрессора не могут становиться элементом спортивного праздника", – говорится в заявлении.

Украинские чиновники призвали международные спортивные федерации помнить, что спорт должен оставаться верен своим фундаментальным ценностям – уважению человеческой жизни, свободы, справедливости и мира.

Как известно, российским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Уже 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил россиянам тягаться в "нейтральном" статусе.

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