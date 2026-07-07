Дизель упал в цене: как изменились ценники на АЗС
В Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке продолжают регулярно меняться цены на топливо. Стало известно, как на этот раз изменилась стоимость бензина
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
По состоянию на 7 июля в Украине средние цены на АЗС таковы:
- бензин А-95 премиум – 78,72 гривны за литр;
- бензин А-95 – 74,57 гривны за литр;
- бензин А-92 – 69,51 гривны за литр;
- дизтопливо – 75,92 гривны за литр;
- автогаз – 40,10 гривны за литр.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.
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