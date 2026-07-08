Ночная атака на Харьков: повреждено около 20 домов, пострадали четыре человека
В результате ночного вражеского удара по Немышлянскому району Харькова пострадали четыре женщины в возрасте 47, 52, 69 и 79 лет
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, все они подверглись острой реакции на стресс. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
Также в результате атаки повреждено около 20 частных домов, храм и пять автомобилей.
На месте попадания работали спасатели и другие экстренные службы.
Напомним, в ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки возникли пожары в Святошинском и Деснянском районах города. Известно о двух пострадавших.
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