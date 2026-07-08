Ночная атака на Харьков: повреждено около 20 домов, пострадали четыре человека

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате ночного вражеского удара по Немышлянскому району Харькова пострадали четыре женщины в возрасте 47, 52, 69 и 79 лет

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, все они подверглись острой реакции на стресс. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Также в результате атаки повреждено около 20 частных домов, храм и пять автомобилей.

На месте попадания работали спасатели и другие экстренные службы.

Напомним, в ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки возникли пожары в Святошинском и Деснянском районах города. Известно о двух пострадавших.