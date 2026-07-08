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08 июля 2026, 08:15

Шесть пострадавших из-за атак РФ на Сумщину: среди них 13-летняя девушка

08 июля 2026, 08:15
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Фото: Национальная полиция
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В результате российских атак по Сумской области пострадали шесть человек. Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военных преступлений

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские войска произвели 31 обстрел территории Сумщины. Под вражеским огнем находились населенные пункты Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.

В Николаевской общине в результате попадания российского беспилотника в жилой дом ранения получили три женщины в возрасте 67, 64 и 21 год. Еще две женщины в возрасте 55 лет обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс.

Кроме того, в медицинские учреждения обратились три человека, которые пострадали в результате предварительных российских обстрелов: 13-летняя девушка из Белопольской общины, 58-летний мужчина из Чернеччинской общины и 57-летняя женщина из Середино-Будской общины.

В других общинах области в результате атак повреждены жилые дома, гражданские автомобили, гаражи, учебные заведения, культуры и здравоохранения, магазины и объекты критической инфраструктуры.

По каждому факту возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, российские войска под утро 8 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки ранения получили три человека, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.

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