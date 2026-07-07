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07 июля 2026, 10:25

"Он хочет положить этому конец": Трамп заявил, что Путин хочет завершить войну

07 июля 2026, 10:25
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин стремится завершить войну против Украины

Об этом глава Белого дома сказал в ходе общения с журналистами 6 июля, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос, испытывает ли Путин давление после разговора с Трампом 4 июля, американский президент заявил, что считает, что российский руководитель находится под давлением.

"Я думаю, он действительно испытывает давление. Он хочет положить этому конец, Украина тоже хочет этого, и мы ведем переговоры. Увидим, удастся ли нам это сделать. Это ужасная ситуация", – сказал Трамп.

Также президент США заявил, что завершение войны в Украине, по его оценке, "ближе, чем кто-либо себе представляет".

По словам Трампа, он намерен обсудить вопрос завершения войны с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Турции.

Напомним, ранее Зеленский публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.

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