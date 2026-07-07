"Он хочет положить этому конец": Трамп заявил, что Путин хочет завершить войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин стремится завершить войну против Украины
Об этом глава Белого дома сказал в ходе общения с журналистами 6 июля, передает RegioNews.
Отвечая на вопрос, испытывает ли Путин давление после разговора с Трампом 4 июля, американский президент заявил, что считает, что российский руководитель находится под давлением.
"Я думаю, он действительно испытывает давление. Он хочет положить этому конец, Украина тоже хочет этого, и мы ведем переговоры. Увидим, удастся ли нам это сделать. Это ужасная ситуация", – сказал Трамп.
Также президент США заявил, что завершение войны в Украине, по его оценке, "ближе, чем кто-либо себе представляет".
По словам Трампа, он намерен обсудить вопрос завершения войны с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Турции.
Напомним, ранее Зеленский публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.
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