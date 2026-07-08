1260 окупантів і 2074 БпЛА: Генштаб оновив втрати російської армії
Сили оборони за минулу добу ліквідували 1260 окупантів, три танка, 61 артсистема, чотири бронемашини, 2074 БпЛА, а також 466 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 08.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 2 липня СБУ спільно з Силами спецоперацій завдала удару завдала удару по Нижньогородському нафтопереробному заводу та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Старолікєєво" у місті Кстово.
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