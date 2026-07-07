Как военному преодолеть чувство вины во время отдыха

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Когда защитники и защитницы после месяцев на передовой уезжают в отпуск, они могут столкнуться с эмоциональными трудностями. Психолог объяснила, почему это происходит и как с этим справиться

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Эксперты объясняют, что часто у военных дома во время отпуска происходит "вина уцелевшего". В голове может крутиться мысль: "Я здесь в безопасности, а мои собратья остаются под обстрелами". Психологиня объяснила, почему это происходит и как с этим справиться.

Получить бесплатную психологическую помощь в Хмельницком от ОО "Захист держави" можно по адресу: г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, 42/.

Напомним, ранее психологиня Житомирской ячейки ОО "Захист держави" Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.