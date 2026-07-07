Охота на энергетиков: враг атаковал бригады ДТЭК в Донецкой области авиабомбой и дронами
Россияне атаковали две бригады энергетиков в Донецкой области, в частности, управляемой авиабомбой
Об этом сообщает Группа ДТЭК, передает RegioNews .
"Наши коллеги пострадали в одном из прифронтовых населенных пунктов во время ремонта и служебной поездки в результате удара управляемой авиабомбой и атаки дрона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетикам оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу.
Служебные машины бригад были повреждены.
Напомним, что российские войска в течение суток 7 июля более 40 раз атаковали Днепропетровскую область , применяя беспилотники, артиллерию и управляемую авиабомбу. Под ударами оказались четыре района региона.
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