Охота на энергетиков: враг атаковал бригады ДТЭК в Донецкой области авиабомбой и дронами

Фото: ДТЭК

Россияне атаковали две бригады энергетиков в Донецкой области, в частности, управляемой авиабомбой

Об этом сообщает Группа ДТЭК, передает RegioNews .

"Наши коллеги пострадали в одном из прифронтовых населенных пунктов во время ремонта и служебной поездки в результате удара управляемой авиабомбой и атаки дрона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетикам оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу.

Служебные машины бригад были повреждены.

Напомним, что российские войска в течение суток 7 июля более 40 раз атаковали Днепропетровскую область , применяя беспилотники, артиллерию и управляемую авиабомбу. Под ударами оказались четыре района региона.