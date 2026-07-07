В Киевской области пьяный мужчина напал на друга с ножом

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в селе Сухолисы. Там мужчина ударил своего товарища ножом

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, пьяный 41-летний мужчина пришел к своему знакомому в гости. Когда между ними произошла ссора, он ударил ножом в спину своего знакомого.

40-летний пострадавший с травмами был госпитализирован медиками. В настоящее время он находится в больнице.

"Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. В его организме обнаружили 2.29 промилле алкоголя. Специалисты-криминалисты зафиксировали на месте следы преступления", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве знакомого во время конфликта в Закарпатье.