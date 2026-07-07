12:30  07 июля
В Николаевской области мужчина заявил, что его город принадлежит РФ
09:39  07 июля
Депутат из Прикарпатья присвоил миллионы из зарплат педагогов: получил 9 лет тюрьмы
08:22  07 июля
На Ровенщине питбуль покусал владельца и соседку: мужчина защищал ее
UA | RU
UA | RU
07 июля 2026, 21:15

В Киевской области пьяный мужчина напал на друга с ножом

07 июля 2026, 21:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в селе Сухолисы. Там мужчина ударил своего товарища ножом

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, пьяный 41-летний мужчина пришел к своему знакомому в гости. Когда между ними произошла ссора, он ударил ножом в спину своего знакомого.

40-летний пострадавший с травмами был госпитализирован медиками. В настоящее время он находится в больнице.

"Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. В его организме обнаружили 2.29 промилле алкоголя. Специалисты-криминалисты зафиксировали на месте следы преступления", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве знакомого во время конфликта в Закарпатье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение задержание Киевская область
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Ракетный удар по Вишневому: количество погибших выросло, на месте трагедии работают 200 спасателей
07 июля 2026, 22:20
Покушение в Монако: задержаны двое мужчин, причастных к смерти Березовской
07 июля 2026, 21:56
В Прикарпатье водитель Volkswagen травмировал велосипедистку: пострадавшую госпитализировали
07 июля 2026, 21:17
Охота на энергетиков: враг атаковал бригады ДТЭК в Донецкой области авиабомбой и дронами
07 июля 2026, 20:56
Россияне ударили бомбами по Харькову: есть погибший, среди пострадавших – младенец
07 июля 2026, 20:45
Как военному преодолеть чувство вины во время отдыха
07 июля 2026, 20:35
Сделка на 7 миллиардов: ДБР расследует завышение цен на БПЛА для нужд обороны
07 июля 2026, 20:26
На Закарпатье начальник отделения Укрпочты проиграла в казино чужие пенсии
07 июля 2026, 20:15
Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: среди пострадавших — ребенок
07 июля 2026, 19:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Все блоги »