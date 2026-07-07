Обстрелы Херсонщины: 8 пострадавших за день в результате вражеских ударов

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В Херсонской области в течение дня в результате российских обстрелов ранения получили восемь человек

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

"По данным следствия, в течение 7 июля 2026 года российская армия атаковала населенные пункты Херсона ствольной артиллерией и дронами разного типа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 в результате российской агрессии ранения получили восемь человек. В частности, семеро пострадали из-за атак российских дронов в Херсоне, Новорайске и Борозенском. Еще один человек получил ранения в результате артиллерийских обстрелов областного центра.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, складское помещение, магазин, автомобиль скорой помощи, грузовой и легковой автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев.