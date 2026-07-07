В Прикарпатье водитель Volkswagen травмировал велосипедистку: пострадавшую госпитализировали

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июля в 17:16. Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Предварительно установлено, что 50-летний житель села Ясень, управляя автомобилем Volkswagen T4, двигаясь по улице Сечевых Стрельцов, допустил наезд на 60-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде в попутном направлении.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения. Бригада экстренной медицинской помощи доставила пострадавшую в лечебное учреждение.

Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения – по результатам проверки он был трезв.

На месте происшествия работают следователи, устанавливающие все обстоятельства ДТП.

Напомним, что полицейские Прикарпатья возбудили уголовное производство по факту ДТП с участием рейсового автобуса.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля около 13:40 на автодороге государственного значения Н-09 "Мукачево - Львов" между селами Ямница и Угринов Ивано-Франковского района. Пострадали водители обоих транспортных средств и пассажиры.