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06 июля 2026, 14:04

В Украине или за границей: психолог объяснила, как семьям сделать сложный выбор

06 июля 2026, 14:04
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Вопрос выбора между тем, оставаться ли в Украине или уезжать за границу, остается одним из самых сложных для многих украинских семей

Об этом рассказывает психолог ГО "Захист Держави" Екатерина Чубарь, передает RegioNews.

По ее словам, идеального решения нет. В видео эксперт рассматривает этот выбор с точки зрения психологической устойчивости и объясняет, почему универсального "правильного" решения не существует.

В частности, она отмечает:

  • не существует идеального варианта, и каждый из них имеет свою "цену";
  • паника и попытки соответствовать ожиданиям общества не помогают принять безопасное решение;
  • важно учитывать собственные ресурсы и потребности ребенка.

Также в видео приведены три практических шага, которые помогают снизить уровень тревоги, оценить финансовые и эмоциональные возможности и лучше понять потребности детей.

Напомним, ранее психолог Житомирской ячейки ГО "Захист Держави" Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.

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Украина война семья выезд за границу ГО Захист Держави психологи выбор
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