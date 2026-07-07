Сделка на 7 миллиардов: ДБР расследует завышение цен на БПЛА для нужд обороны

Фото: Офис Генерального прокурора

В рамках уголовного производства правоохранители расследуют возможное завладение бюджетными средствами при выполнении государственных контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов для нужд сектора безопасности и обороны Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2025 году одно из Обществ заключило с ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" государственные контракты на поставку БПЛА разных типов и модификаций на общую сумму 6,95 млрд грн.

Следствие проверяет версию об искусственном завышении стоимости беспилотников. Речь идет о возможном безосновательном увеличении производственной себестоимости, административных и других расходов, которые влияли на конечную цену закупаемой за бюджетные средства продукции.

По предварительным данным, для документального оформления таких операций могли использоваться внешнеэкономические и внутренние договоры с предприятиями-нерезидентами, юридическими лицами-резидентами и физическими лицами-предпринимателями, имеющими признаки фиктивности.

Отдельно проверяются финансовые операции в пользу ряда ФЛП с признаками фиктивности. В ходе допросов десять таких лиц сообщили, что фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, а документы для регистрации были предоставлены за денежное вознаграждение.

Во время проведенных обысков, по адресам проживания отдельных руководителей ФЛП, выполнявших многомиллионные контракты, установлено, что их образ и стиль жизни не свидетельствуют о наличии какого-либо состояния и доходов.

Общая сумма таких сомнительных операций составляет более 197 млн. грн. Следствие проверяет, могли ли эти средства использоваться для дальнейшего вывода и легализации доходов, полученных преступным путем.

Также в ходе проведения обысков по местам осуществления хозяйственной деятельности, выявлены значительные объемы наличных денег, не учтенных в первичной финансовой отчетности, что может свидетельствовать об использовании схем уклонения от уплаты налогов и выводе безналичных средств на счета подконтрольных субъектов хозяйствования для их дальнейшей легализации.

Напомним, что САП разоблачила масштабную схему растраты бюджетных средств при закупке генераторов для Вооруженных Сил Украины. Подозрение получили командир воинской части и его заместитель, которые, вступив в сговор с поставщиками, незаконно повысили стоимость оборудования.