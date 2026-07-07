Як військовому подолати почуття провини під час відпочинку

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Коли захисники та захисниці після місяців на передовій їдуть у відпустку, вони можуть зіткнутись з емоційними труднощами. Психолог пояснила, чому це стається та як із цим впоратись

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Експерти пояснюють, що часто у військових вдома під час відпустки стається "провина вцілілого". У голові може крутитися думка: "Я тут у безпеці, а мої побратими залишаються під обстрілами". Психологиня пояснила, чому це стається та як із цим впоратись.

Отримати безкоштовну психологічну допомогу у Хмельницькому від ГО "Захист держави" можна за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 42/.

Нагадаємо, раніше психологиня Житомирського осередку ГО "Захист Держави" Ірина Ремішевська розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину. Каже, нас руйнує не саме "ні", а страх здатися поганою людиною.