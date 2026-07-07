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07 июля 2026, 20:15

На Закарпатье начальник отделения Укрпочты проиграла в казино чужие пенсии

07 июля 2026, 20:15
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Фото из открытых источников
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Тячевский районный суд Закарпатской области рассмотрел дело в отношении начальницы почтового отделения. Выяснилось, что она использовала пенсионные выплаты людей на азартные игры

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В сентябре 2022 года женщина работала начальницей отделения почтовой связи в селе Кривая и одновременно исполняла обязанности начальника отделения в селе Грушово. Она несла ответственность за сохранение наличных денег, которые почта получала для выплат пенсионных и социальных выплат.

На отделение доставили страховой мешок с 666881 гривной. Из этой суммы 228 472 гривны предназначались для выплаты пенсий, 431 406 гривен – для выплаты государственной социальной помощи, еще 7 003 гривны – для выплаты жилищных субсидий.

Женщина незаконно использовала из этих денег 170 тысяч гривен. Выяснилось, что она потратила их на игры в онлайн-казино. По словам женщины, у нее зависимость от азартных игр. Она надеялась вложить в казино эти 170 тысяч, отыграться и вернуть денег. Однако сделать она это не успела, потому что после обнаружения недостатка была вызвана полиция.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет пробационного надзора, а также штраф в размере 6 800 гривен. При этом ее лишили права в течение двух лет занимать должности в государственных или коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

Напомним, ранее в Киевской области заместитель руководителя почтового отделения присвоила себе деньги, которые шли на выплаты пенсий.

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