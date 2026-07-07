Домашний дебошир в Харьковской области: полицейские прекратили насилие и вынесли запретительное предписание

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители отреагировали на сообщения о домашнем насилии и вынесли срочное запретительное предписание 21-летнему мужчине

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

На место выехали работники сектора противодействия домашнему насилию.

По словам 51-летней женщины, сожитель ее дочери вел себя агрессивно, оскорблял ее и угрожал физической расправой.

Полицейские составили в отношении обидчика срочное запретительное предписание, провели с ним профилактическую беседу и предупредили об административной ответственности в случае нарушения установленных ограничений.

Напомним, что в Деснянском районе Киева патрульные оперативно задержали мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего.