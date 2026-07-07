Россияне ударили бомбами по Харькову: есть погибший, среди пострадавших – младенец
7 июля российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Шевченковскому району Харькова. К сожалению, один человек погиб
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
В результате удара повреждено дорожное покрытие возле АЗС, остекление окон в учебном заведении, гостиницы, остекление и фасад многоквартирного дома, а также автомобили.
В частности, в результате воржских обстрелов погиб мужчина. 13 местных получили взрывные травмы. Среди них 12-летний мальчик и младенец. Шесть жителей получили острую реакцию на стресс. Среди них девятилетняя девочка, мальчики 4 и 7 лет.
Напомним, что в Краматорске российские войска нанесли авиаудар, в результате которого пострадали работники ДТЭК.
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