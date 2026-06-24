В Тернопольской области ветеранов и бизнесменов собрали вместе для важной дискуссии

Фото: ГО Захист держави

В Тернопольской области провели форум общин "СВОИ: Общество действенных решений", организованный Тернопольским областным центром ОО "Захист держави". На встрече ветераны и представители бизнеса смогли обсудить важные решения

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews .

Среди участников форума были ветераны и военнослужащие, представители общин области, органов местного самоуправления, бизнеса, общественного сектора, культуры и медиа. Среди тем форму – развитие общин, ветеранская политика, партнерство и поиск действенных решений для будущего.

В частности, провели дискуссию "Ветеранский актив: от льгот к социальному капиталу". Участники обсуждали роль ветеранов в жизни общин, их участие в общественных процессах, возможности реализации после службы и то, как ветеранский опыт может стать мощным ресурсом для развития страны.

Напомним, ранее во Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки людям, пропавшим без вести или находящимся в плену. Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.