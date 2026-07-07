Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: среди пострадавших — ребенок

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение суток 7 июля более 40 раз атаковали Днепропетровскую область, применяя беспилотники, артиллерию и управляемую авиабомбу. Под ударами оказались четыре района региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Сообщается, что пять человек получили ранения. Среди них – ребенок. Более 40 раз враг атаковал 4 района беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.

В Никопольщине страдали райцентр, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Томаковская общины. Повреждены инфраструктура, заправка, многоквартирные дома, автомобили. Пострадали пять человек. Это 32-летний и 48-летний мужчины, женщины 18 и 73 лет и 9-летний мальчик. Все будут лечиться амбулаторно.

В Каменском районе враг бил по Пятихатскому обществу. Изуродованная инфраструктура.

В Синельниковском районе противник попал по Межевской и Васильковской общин. Произошли пожары, поврежден частный дом.

На Криворожье под ударом находилась Грушевская община.

Напомним, что в Херсонской области в течение дня в результате российских обстрелов ранения получили восемь человек.