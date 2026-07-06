Россияне ударили по Запорожью: есть погибшие и раненые
Вечером 6 июля россияне нанесли удар по Запорожью дронами. Погибли два человека
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает RegioNews.
Известно, что российский беспилотник ударил по территории АЗС в областном центре. В результате атаки повреждены находившиеся там автомобили. Девять местных жителей ранены, среди них – 8-летний мальчик.
К сожалению, 18-летняя девушка и 41-летний мужчина погибли.
Напомним, что в Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля возросло до 14 человек, 56 пострадали - из них семеро дети.
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