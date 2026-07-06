Игнорировал светофор: в Тернополе патрульные оштрафовали велосипедиста-нарушителя

Фото: полиция Тернопольской области

В Тернополе патрульные привлекли к административной ответственности велосипедиста, проехавшего перекресток на запрещающий сигнал светофоре

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Нарушения инспекторы зафиксировали на улице Микулинецкой.

Правоохранители остановили мужчину, напомнили ему требования Правил дорожного движения и составили административный протокол по ч. 2 ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение ПДД лицами, управляющими велосипедами.

В патрульной полиции напомнили, что велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения и обязаны соблюдать сигналы светофора и другие требования ПДД.

Нарушение этих правил создает опасность как для велосипедистов, так и для других участников дорожного движения.

Напомним, что в Киевской области BMW влетел в велосипед на автодороге Киев-Знаменка, близ города Обухов. К сожалению, погиб человек.