Вишневое после удара РФ: уже 26 пострадавших, эвакуировано около 500 человек

Фото: Киевская ОВА

В Вишневом в Киевской области продолжается ликвидация последствий одной из самых массированных российских атак по области. На данный момент известно о 26 пострадавших, среди которых двое детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

По его словам, среди пострадавших – 9-месячный младенец и 12-летний ребенок. В больницы госпитализировали 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Самая сложная ситуация остается в Вишневом Бучанского района, где в результате российского удара возник масштабный пожар на территории складских помещений.

Ударной волной и обломками повреждены десятки объектов, в том числе частные жилые дома, административные, складские и торговые здания.

Из опасной зоны эвакуировано около 500 человек. Для жителей, которые не могут вернуться в свои дома, организовали временное размещение в подготовленных пунктах, модульных городках и заведениях социальной сферы. Пострадавшим оказывается гуманитарная, медицинская и психологическая помощь.

Из-за пожаров, вызванных атакой, временно ухудшилось качество воздуха. Жителей призывают ограничить пребывание на открытом воздухе, держать закрытые окна и следить за официальной информацией.

На месте постоянно работают спасатели, полицейские, медики, коммунальные службы, энергетики и газовики. Работы по ликвидации последствий российской атаки продолжаются.

Как известно, в Вишневом погибли 3 человека, а также сообщалось, что еще 14 пострадали, среди них 2 работника ГСЧС.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев. Число жертв ночной российской атаки в столице возросло до 11. Один из раненых мужчин умер в больнице.