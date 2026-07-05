Константиновка под полным контролем ВСУ: Генштаб показал актуальное видео из города

Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал видео из Константиновки Донецкой области, которая находится под контролем Сил обороны Украины

Об этом сообщил Генштаб и обнародовал видео 19-го армейского корпуса, передает RegioNews .

"Константиновка. Видео. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины находятся в разных районах города и подтверждают: Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметили в Генштабе, россияне не прекращают попытки инфильтрации и продвижения отдельными группами, однако такие действия своевременно оказываются, а враг систематически уничтожается украинскими защитниками.

Напомним, что сегодня 5 июля в поселке Красноторка Краматорской общины российский FPV-дрон попал в легковушку, которая двигалась по проезжей части.