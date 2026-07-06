На Днепропетровщине спасли детей, живших среди мусора, пока мать пьянствовала

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Скандал произошел в поселке Шахтерское. Соседи были смешены помогать трем маленьким детям, потому что они регулярно оставались без присмотра взрослых.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Скандал особенно "взорвался" на днях, когда одну из дочерей женщины обнаружили одиноко в подъезде многоэтажки. Девочка лежала на полу. По словам соседей, ее мать тогда находилась в соседнем гаражном кооперативе, где распивала спиртные напитки.

Соседи рассказали, что в семье живут трое детей, но там полная антисанитария и неудовлетворительные бытовые условия. Дети фактически без присмотра пока мать игнорирует их базовые потребности.

По словам местных жителей, они неоднократно пытались повлиять на женщину и обращались в правоохранительные органы и представители социальных служб. Однако, по словам соседей, до сих пор должной реакции не последовало.

Местные надеются, что публичная огласка инцидента привлечет внимание представителей ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции и органов опеки высшего уровня для защиты прав, жизни и безопасности малолетних.

Напомним, ранее на Хмельнитчине у женщины изъяли пятерых детей в возрасте 3, 10, 12, 13 и 14 лет. Дети жили в антисанитарии, их заставляли попрошайничать на улицах города.