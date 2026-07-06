19:59  06 июля
Кровавый день на Херсонщине: российские атаки унесли жизни двух человек, 17 ранены
18:59  06 июля
Имущество на 9,6 млн грн: на Закарпатье будут судить экслесного за ложь в декларации
17:59  06 июля
"Псевдоомбудсмен" в Херсонской области: будут судить крымчанина, который работал на оккупантов
UA | RU
UA | RU
06 июля 2026, 21:45

На Днепропетровщине спасли детей, живших среди мусора, пока мать пьянствовала

06 июля 2026, 21:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Скандал произошел в поселке Шахтерское. Соседи были смешены помогать трем маленьким детям, потому что они регулярно оставались без присмотра взрослых.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Скандал особенно "взорвался" на днях, когда одну из дочерей женщины обнаружили одиноко в подъезде многоэтажки. Девочка лежала на полу. По словам соседей, ее мать тогда находилась в соседнем гаражном кооперативе, где распивала спиртные напитки.

Соседи рассказали, что в семье живут трое детей, но там полная антисанитария и неудовлетворительные бытовые условия. Дети фактически без присмотра пока мать игнорирует их базовые потребности.

По словам местных жителей, они неоднократно пытались повлиять на женщину и обращались в правоохранительные органы и представители социальных служб. Однако, по словам соседей, до сих пор должной реакции не последовало.

Местные надеются, что публичная огласка инцидента привлечет внимание представителей ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции и органов опеки высшего уровня для защиты прав, жизни и безопасности малолетних.

Напомним, ранее на Хмельнитчине у женщины изъяли пятерых детей в возрасте 3, 10, 12, 13 и 14 лет. Дети жили в антисанитарии, их заставляли попрошайничать на улицах города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети родительские обязанности Днепр
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Россияне ударили по Запорожью: есть погибшие и раненые
06 июля 2026, 22:25
Враг атаковал Днепропетровщину 50 раз: что известно о последствиях
06 июля 2026, 22:20
У Украины нет ракет для сбития баллистики - советник главы Минобороны
06 июля 2026, 22:05
Игнорировал светофор: в Тернополе патрульные оштрафовали велосипедиста-нарушителя
06 июля 2026, 21:50
Месть из-за ревности: в Днепре женщина ночью сожгла чужой автомобиль
06 июля 2026, 21:12
Масштабное ДТП в Прикарпатье: 18 человек травмированы в результате столкновения с автобусом
06 июля 2026, 20:52
Последствия массированного удара по Киевщине: возросло количество жертв и раненых
06 июля 2026, 20:38
Разбился украинский Ми-8: погибли четверо военных
06 июля 2026, 20:05
Кровавый день на Херсонщине: российские атаки унесли жизни двух человек, 17 ранены
06 июля 2026, 19:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Павел Казарин
Все блоги »