Россия ударила по энергетикам в Краматорске: трое пострадавших

Фото: Краматорский городской совет

В Краматорске российские войска нанесли авиаудар, в результате которого пострадали работники ДТЭК

Об этом сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews.

Утром 6 июля враг применил авиабомбу ФАБ-250 с управляемым модулем. Удар пришелся на открытую местность, вблизи которой работала аварийная бригада "ДТЭК Донецкие электросети".

В результате атаки ранения получили трое сотрудников компании. Сейчас им оказывается медицинская помощь в учреждениях здравоохранения города.

Власти подчеркивают, что подобные действия являются очередным подтверждением целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру и военные преступления РФ.

Напомним, в Донецкой области россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по автомобилю с гражданскими. По данным ООН, из-за атак РФ количество жертв среди гражданских в Украине возросло на 40%. Так, 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 задокументирована гибель 1272 гражданских лиц и ранение 6871 человека.